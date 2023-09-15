Німеччина

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Німеччини, який пройде 15 вересня та розпочнеться о 21:30.

У рамках 4-го туру німецької Бундесліги на нас чекає протистояння Баварії та Баєра. Поєдинок може вийти цікавим.

БАВАРІЯ — БАЄР

П'ЯТНИЦЯ, 15 ВЕРЕСНЯ, 21:30. АЛЬЯНЦ АРЕНА, МЮНХЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЬ ШЛАГЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Перший тур Бундесліги після перерви на збірні одразу розпочинається із одного з головних поєдинків першого кола.

Баварія спробує обіграти непростий Баєр і фаворитом колектив Томаса Тухеля назвати важко. Заряджені хлопці Хабі Алонсо чудово розпочали сезон з перемог та чудової гри, тому сподіваються продовжити вдалу серію та перемогти конкурента.

Після чудових літніх трансферів проект Леверкузена можна назвати одним з найбільш симпатичних у європейському футболі. Практично в кожну лінію придбали гравця топового рівня, один Граніт Джака чого вартий. Новачки вже приносять багато користі — Алехандро Грімальдо асистує, Йонас Гофманн чудово виглядає на фланзі атаки, Віктор Боніфейс забиває голи.

Мюнхен купив Гаррі Кейна, проте стабільності поки що немає. Результати в стартових матчах сезону були в цілому непогані, втім якість була дещо сумнівна. Суперники могли здобути певні очки. Також не все добре і в роздягальні клубу. Подейкують, що головного тренера звільнять, якщо не буде подальшої нормалізації цієї ситуації.

Отже, це протистояння виглядає рівним та непередбачуваним. Матч точно не буде нудним, тому що Баєр просто як правило не хоче грати у більш прагматичному стилі, а Баварія створить кілька своїх нагод, має бути достатньо інтригуюче.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Баварія: Ульрайх — Мазрауї, Упамекано, Мін-чже, Девіс — Кімміх, Горецка — Сане, Мюллер, Коман — Кейн

Баєр: Градецькі — Тапсоба, Та, Коссуну — Фрімпонг, Паласіос, Джака, Грімальдо — Гофманн, Вірц — Боніфейс

Не зіграють: Бухманн, Геррейру, Марушич, Ноєр — Артур, Шик

Під питанням: Кімміх, Упамекано — Інкап'є, Фосу-Менса

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