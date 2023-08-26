Німеччина

Вінгер Саутгемптона перебереться в Бундеслігу.

Баєр після продажу Мусси Діабі в Астон Віллу за суттєву суму знаходився в пошуках підсилення флангу атаки.

Як повідомляє видання The Athletic, леверкузенський клуб домовився про перехід вінгера Саутгемптон Натана Телли.

Вартість угоди щодо 24-річного футболіста складе 20 мільйонів фунтів та відсоток з майбутнього продажу. Контракт буде підписано на п'ять років.

Зазначимо, що в минулому сезоні Телл провів 45 матчів на клубному рівні з Бернлі, відзначившись 19 голами та п'ятьма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Баєр підписав голкіпера Манчестер Юнайтед.