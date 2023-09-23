Наймолодший тренер працював майже 100 років тому.
Юліан Нагельсманн, getty images
23 вересня 2023, 09:59
Колишній головний тренер Гоффенгайма, Лейпцига та Баварії Юліан Нагельсманн очолив збірну Німеччини.
Як повідомляє авторитетний статистичний портал Opta, німець став другим наймолодшим тренером в історії збірної Німеччини у віці 36 років.
Рекорд продовжує утримувати Ото Нерц, який очолив Бунедстім у 1926 у віці 34 років.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що новий головний тренер вирішив не змінювати капітана команди — їм залишиться Гюндоган.