Колишній головний тренер Гоффенгайма, Лейпцига та Баварії Юліан Нагельсманн очолив збірну Німеччини.

Як повідомляє авторитетний статистичний портал Opta, німець став другим наймолодшим тренером в історії збірної Німеччини у віці 36 років.

Рекорд продовжує утримувати Ото Нерц, який очолив Бунедстім у 1926 у віці 34 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що новий головний тренер вирішив не змінювати капітана команди — їм залишиться Гюндоган.