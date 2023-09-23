Німеччина

Наймолодший тренер працював майже 100 років тому.

Колишній головний тренер Гоффенгайма, Лейпцига та Баварії Юліан Нагельсманн очолив збірну Німеччини.

Як повідомляє авторитетний статистичний портал Opta, німець став другим наймолодшим тренером в історії збірної Німеччини у віці 36 років.

Рекорд продовжує утримувати Ото Нерц, який очолив Бунедстім у 1926 у віці 34 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що новий головний тренер вирішив не змінювати капітана команди — їм залишиться Гюндоган.