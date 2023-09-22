Тренер пообіцяв зміни в збірній.
ЮЛІАН НАГЕЛЬСМАН (в центрі), фото Німецький футбольний союз
22 вересня 2023, 13:35
Новоспечений головний тренера збірної Німеччини Юліан Нагельсманн прокоментував своє призначення
.
"В нашій країні пройде Євро-2024. Це особливий турнір. Я зроблю все, щоб провести гарний турнір у чудовій країні.
Беруся за цей виклик з великим бажанням. Матч в Дортмунді був початком. Наступного року ми будемо згуртованою командою",
— сказав
Нагельсманн.
Нагадаємо, два тижні тому Німецький футбольний союз звільнив Гансі Фліка
з посади головного тренера збірної.