Новоспечений головний тренера збірної Німеччини Юліан Нагельсманн прокоментував своє призначення.
"В нашій країні пройде Євро-2024. Це особливий турнір. Я зроблю все, щоб провести гарний турнір у чудовій країні.
Беруся за цей виклик з великим бажанням. Матч в Дортмунді був початком. Наступного року ми будемо згуртованою командою",сказав Нагельсманн.
Нагадаємо, два тижні тому Німецький футбольний союз звільнив Гансі Фліка з посади головного тренера збірної. 