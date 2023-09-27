Клуб Другої Бундесліги попрощався з тренером.
Томас Райс, Шальке
27 вересня 2023, 13:40
Шальке на своєму офіційному сайті оголосив про припинення співпраці з головним тренером команди Томасом Райсом.
Нинішній помічник тренера Маттіас Кройцер тимчасово очолить команду.
Після семи матчів Шальке посідає 16 місце в чемпіонаті, маючи всього 7 очок. Погані результати стали поштовхом для звільнення Райса, йдеться в повідомленні керівництва.
49-річний Райс очолив Шальке у жовтні 2022 року. За підсумками минулого сезону команда покинула Бундеслігу.