Іспанія

Керманич каталонського клубу прокоментував нічию проти Мальорки.

Каталонська Барселона напередодні зіграли внічию проти Мальорки в гостьовому матчі сьомого туру іспанської Ла Ліги.

Мальорка — Барселона 2:2 Відео голів та огляд матчу іспанської Ла Ліги

Після завершення гри головний тренер "блаугранас" Хаві прокоментував побачене на футбольному полі.

"Суперники вийшли вперед за рахунком завдяки нашій помилці, а коли ми відігрались, то знову схибили, що призвело до того, що ми програвали за підсумками першого тайму.

Це були помилки, яких не можна допускати на такому рівні. Дві дуже явні, дитячі, помилки, яких не повинно було статись. Перша — це непорозуміння біля воріт, а друга — звичайний брак. Цього не мало б бути.

Я думаю, що ми створювали достатньо гольових моментів сьогодні, а кількома днями раніше ми забивали три голи. Проблема полягає в тому, що ми повинні бути більш уважними позаду, і повинні вдосконалюватись у цьому компоненті.

Це не проблема захисних ліній суперників у складі п'ятьох гравців, а радше наша особиста проблема уважності в обороні.

Ми створювали моменти, щоб виграти гру, але припускались помилок.

Ямал? Він дуже молодий, тож ми хочемо ще послідкувати за його розвитком. Це дуже юний гравець, який може дати нам багато в плані атаки, але ми повинні бути обережними.

Він — різноплановий гравець, але ми все одно повинні піклуватись про його розвиток належним чином. Інакше він може просто перегоріти.

Я розумію, що люди хочуть, щоб Ямал грав більше, але ми повинні піклуватись про стан його здоров’я. Він може багато дати нам у цьому сезоні", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі каталонська Барселона прийматиме андалузьку Севілью.