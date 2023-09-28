Німеччина

Мюнхенці хочуть зберегти своїх голкіперів.

Баварія активно попрацювала в літнє трансферне вікно, проте й не забуває про збереження внутрішніх ресурсів.

Як повідомляє видання Kicker, німецький клуб хоче підписати нові угоди з двома голкіперами — Мануелем Ноєром та Свеном Ульрайхом.

Контракти обох футболістів добігають кінця наступного літа. Свен Ульрайх погодився бути другим воротарем в наступному сезоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Баварія може запропонувати за півзахисника Барселони більше 100 млн євро.