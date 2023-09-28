Мюнхенці хочуть зберегти своїх голкіперів.
Ульрайх та Ноєр, getty images
28 вересня 2023, 20:26
Баварія активно попрацювала в літнє трансферне вікно, проте й не забуває про збереження внутрішніх ресурсів.
Як повідомляє видання Kicker, німецький клуб хоче підписати нові угоди з двома голкіперами — Мануелем Ноєром та Свеном Ульрайхом.
Контракти обох футболістів добігають кінця наступного літа. Свен Ульрайх погодився бути другим воротарем в наступному сезоні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Баварія може запропонувати за півзахисника Барселони більше 100 млн євро.