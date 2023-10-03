Німеччина

Нова угода з 22-річним футболістом розрахована до літа 2028 року.

Леверкузенський Баєр на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту із захисником Джеремі Фрімпонгом.

Нова угода з 22-річним голландцем розрахована до літа 2028 року, а попередній контракт діяв до літа 2025 року.

Вихованець Манчестер Сіті перебрався до Баєра у січні 2021 року з Селтіка. На його рахунку 103 матчі у складі "аптекарів" та 13 забитих м'ячів.

Цього сезону Фрімпонг провів вісім поєдинків, у яких забив два м'ячі та віддав три результативні передачі.