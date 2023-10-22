Німеччина

Штутгарт на деякий час втратив результативного гравця.

Гвінейський центральний нападник Штутгарта Серу Гірассі буде недоступний протягом кількох тижнів, повідомляє офіційний сайт "швабів".

У матчі 8-го туру Бундесліги проти берлінського Уніона, який відбувся вчора, 21 жовтня, 27-річний гравець відзначився голом, але вже невдовзі був вимушений залишити поле через пошкодження. Гірассі отримав легку м'язову травму лівого підколінного сухожилля.

"Втрата Серу є ударом для нього особисто і для нас як команди. Всі бачили, в якій феноменальній формі останнім часом перебуває Серу. Ми повинні і будемо компенсувати його відсутність якнайкраще", — заявив головний тренер Штутгарта Себастьян Хенесс.

У 9-му турі Бундесліги "шваби" прийматимуть Гоффенгайм (28 жовтня). Далі на них чекає 1/16 фіналу Кубка Німеччини проти берлінського Уніона (31 жовтня). На початку листопада Штутгарт зіграє проти Гайденгайма на виїзді у рамках 10-го туру Бундесліги (5 листопада) і вдома проти дортмундської Боруссії в 11-му турі (11 листопада).

У цьому сезоні німецького чемпіонату гвінейський нападник 8 разів з'являвся на полі, сумарно провівши на ньому 644 хвилини. Протягом них він відзначився 14 голами і 1 асистом.