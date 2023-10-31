Німеччина

Німецький фахівець поділився своїми думками щодо складу мюнхенської команди.

Головний тренер Баварії Томас Тухель заявив, що німецька команда має намір попрацювати у зимове трансферне вікно у січні, щоб посилити свій склад.

"Ми працюємо над цим. Ми втратимо багато гравців на кілька тижнів у січні через їхню участь у міжнародних турнірах.

У нас все під контролем. Ми постараємося посилити нашу команду в січні, хоча це й непросто", — наводить слова Тухеля Bayern & Germany.

Після дев'яти турів Баварія набрала 23 очки і посідає друге місце у турнірній таблиці Бундесліги, відстаючи від Баєра на два бали.

Свій наступний матч Баварія проведе проти Саарбрюкена у Кубку Німеччини. Гра відбудеться завтра, 1 листопада, о 21:45 за київським часом.