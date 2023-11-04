Німеччина

Із таким рівнем драматургії форвард може швидко опанувати нову для себе професію.

Напередодні німецький Майнц ухвалив рішення щодо припинення дії контракту з нідерландським нападником Анваром Ель-Газі, якого клуб підписав наприкінці вересня в якості вільного агента.

Річ у тім, що 28-річний виконавець мав конфлікт із керівництвом "карнавальників", які спочатку відсторонили його від тренувань на тлі заяви про підтримку Палестини, після чого повернули до основної обойми, однак гравець вирішив до останнього залишатись при своєму.

Після його останніх висловів щодо ситуації в Секторі Гази, у Майнца не залишилось іншого виходу, окрім як розірвати контракт із футболістом, який устиг відіграти всього п’ять матчів (58 хвилин), зробивши одну гольову передачу.

Ель-Газі й на цьому не зупинився та вчергове напередодні опублікував повідомлення на підтримку Палестини.

""Відстоювати те, що правильно, навіть навіть якщо це означає залишатись наодинці".

Утрата засобів до існування — це ніщо в порівнянні з тим пеклом, яке обрушилося на невинних у Газі", — заявив нідерландець.

За плечима Ель-Газі залишились виступи за Спарту, Аякс, Лілль, Астон Віллу, Евертон та ПСВ.