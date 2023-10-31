Німеччина

Футболіста було усунуто за публічну підтримку Палестини.

Майнц на своєму офіційному сайті оголосив, що півзахисник Анвар Ель-Газі повернувся до складу команди.

Керівництво клубу ухвалило рішення допустити 28-річного голландця марокканського походження до тренувань та майбутніх матчів.

Нагадаємо, два тижні тому Ель-Газі було відсторонено від тренувального процесу команди через повідомлення про підтримку Палестини в соціальних мережах.

Через деякий час футболіст видалив своє повідомлення та висловив підтримку жертвам терактів та самого конфлікту між Ізраїлем та ХАМАСом.

Також додамо, що в пресі з'являлася інформація про те, що німецький клуб розірве контракт із футболістом.

У нинішньому сезоні Ель-Газі провів три поєдинки, в яких відзначився однією гольовою передачею. Він відіграв на полі лише 51 хвилину.