Футболіста було усунуто за публічну підтримку Палестини.
Анвар Ель-Газі, ФК Майнц
31 жовтня 2023, 20:40
Майнц на своєму офіційному сайті оголосив, що півзахисник Анвар Ель-Газі повернувся до складу команди.
Керівництво клубу ухвалило рішення допустити 28-річного голландця марокканського походження до тренувань та майбутніх матчів.
Нагадаємо, два тижні тому Ель-Газі було відсторонено від тренувального процесу команди через повідомлення про підтримку Палестини в соціальних мережах.
Через деякий час футболіст видалив своє повідомлення та висловив підтримку жертвам терактів та самого конфлікту між Ізраїлем та ХАМАСом.
Також додамо, що в пресі з'являлася інформація про те, що німецький клуб розірве контракт із футболістом.
У нинішньому сезоні Ель-Газі провів три поєдинки, в яких відзначився однією гольовою передачею. Він відіграв на полі лише 51 хвилину.