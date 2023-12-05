Німеччина

Мюнхенці хочуть придбати талановитого півзахисника.

Флоріан Вірц може перейти до Баварії з Баєра, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Щоправда, цей трансфер має відбутись не зараз, а у 2025 році, стверджує джерело. Як доказ, журналіст наводить слова батька футболіста Ганса-Йоахіма Вірца.

"Наразі все спрямовано на те, щоб Флоріан продовжив грати в Леверкузені наступного сезону".

За трансфер Вірца Баєр вимагатиме 120-130 мільйонів євро.

У поточному сезоні Бундесліги Флоріан провів 12 матчів, у яких відзначився 3 голами та 5 асистами.