Мюнхенці хочуть придбати талановитого півзахисника.
ФЛОРІАН ВІРЦ, GETTY IMAGES
05 грудня 2023, 11:45
Флоріан Вірц може перейти до Баварії з Баєра, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
Щоправда, цей трансфер має відбутись не зараз, а у 2025 році, стверджує джерело. Як доказ, журналіст наводить слова батька футболіста Ганса-Йоахіма Вірца.
"Наразі все спрямовано на те, щоб Флоріан продовжив грати в Леверкузені наступного сезону".
За трансфер Вірца Баєр вимагатиме 120-130 мільйонів євро.
У поточному сезоні Бундесліги Флоріан провів 12 матчів, у яких відзначився 3 голами та 5 асистами.