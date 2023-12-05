Німеччина

Проте, навряд у Парижі готові відпустити гравця.

Правий захисник ПСЖ Норді Мукіеле опинився у сфері інтересів Баварії, повідомляє Bayern & Germany, посилаючись на Тобі Альтшеффля та Крістіана Фалька.

Француз відповідатиме профілю, який шукають мюнхенці, і вважається ідеальним варіантом. Однак, оскільки ПСЖ втратить Ашрафа Хакімі через Кубок Африки у січні, відпустити 26-річного Мукіеле у клубі не готові.

У цьому сезоні захисник взяв участь у 9 матчах ПСЖ у всіх турнірах. Портал transfermarkt оцінює гравця у 14 мільйонів євро