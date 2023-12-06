Німеччина

Іспанець не захотів покидати Гранаду у січні.

Лівий вінгер Гранади Браян Сарагоса вже оформив свій перехід до Баварії, але він також міг опинитися у РБ Лейпциг, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

"Бики" могли активувати клаусулу гравця у розмірі 14 мільйонів євро, але іспанець хотів залишитися у Гранаді, щоб допомогти їй втримати місце у Ла Лізі.

Баварія заплатить лише на мільйон більше, але мюнхенці дозволили 22-річному гравцю залишитися в Іспанії до червня, як того хотіли він і спортивний директор Гранади Тоньоцці.

Нагадаємо, нещодавно німецький клуб офіційно оголосив про майбутній трансфер Сарагоси.