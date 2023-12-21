Німеччина

Баварія може поповнитися кількома гравцями у січні.

Головний тренер Баварії Томас Тухель висловився щодо потенційних підписань під час зимового трансферного вікна, передає Bayern & Germany.

Керманич мюнхенців підтвердив, що у клубі працюють над зимовим підсиленням і розповів, скільки нових гравців може знадобитися.

"Ми працюємо над цим. Сподіваємось, що взимку покращимо склад. Це буде непросто, оскільки січневе вікно завжди складніше, ніж літнє. Але у той же час ми будемо покладатися на ту якість, яка у нас є. Можливо, нам знадобляться двоє нових гравців, або якщо це буде хтось, хто може грати на кількох позиціях, то, можливо, одного буде достатньо, якщо нас оминуть травми. Є ще Кубки Азії та Африки. Якщо Південна Корея вийде у фінал, то Кім повернеться лише за день чи два до гри у Лізі чемпіонів. Але, як я вже казав, мова не йде про бажання, ми знаємо, що важко отримати гравців посеред сезону. Це буде велике завдання. Нам знадобляться терпіння та оптимізм", — заявив Тухель.

Нагадаємо, Баварія вже оголосила про два трансфери, які відбудуться наступного літа. До мюнхенців приєднаються вінгери Браян Сарагоса та Несторі Іранкунда.