Німеччина

Тоттенгем власноруч відкрив шлях для перемовин із гравцем.

Напередодні стало відомо про інтерес мюнхенської Баварії щодо можливості придбання центрального захисника лондонського Тоттенгема Еріка Даєра.

І не встигла ця інформація набрати значного розголосу, як головний тренер "шпор" Анге Постекоглу фактично одним словом відкрив шлях власному 29-річному підопічному до трансферу в німецький гранд.

Як з’ясувала місцева преса, перемовини поміж Баварією та Даєром були доволі швидкими та продуктивними.

Станом на зараз досягнута домовленість щодо майбутнього контракту Еріка, який буде розраховано, як мінімум, до 2025 року із вартістю трансферу трохи менше за 5 млн євро.

Відомо, що Томас Тухель уже мав особисту зустріч з англійцем та планує використовувати його як центрального захисника, так і в опорній зоні.

Повідомляється також, що Тоттенгем дав дозвіл на цей перехід, тож останнє слово залишається за самим гравцем.

Даєр у поточному сезоні відіграв чотири матчі (199 хвилин).