Угода з 29-річним англійцем розрахована до літа 2024 року.
Ерік Даєр, ФК Баварія
11 січня 2024, 22:45
Баварія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із захисником Тоттенгема Еріком Даєром.
Угода з 29-річним англійцем розрахована до літа 2024 з можливістю продовження ще на один сезон.
У складі команди Томаса Тухеля Даєр виступатиме під 15 номером.
За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала чотири мільйони євро.
У нинішньому сезоні Даєр провів лише чотири матчі. Він виступав у складі "шпор" з літа 2014 року.