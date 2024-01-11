Німеччина

Угода з 29-річним англійцем розрахована до літа 2024 року.

Баварія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із захисником Тоттенгема Еріком Даєром.

Угода з 29-річним англійцем розрахована до літа 2024 з можливістю продовження ще на один сезон.

У складі команди Томаса Тухеля Даєр виступатиме під 15 номером.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала чотири мільйони євро.

У нинішньому сезоні Даєр провів лише чотири матчі. Він виступав у складі "шпор" з літа 2014 року.