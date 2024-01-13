Німеччина

Впевнена хода мюнхенського клубу.

У рамках 17-го туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія на Альянц Арені впевнено переграла Гоффенгайм (3:0). Голоний тренер "ротен" Томас Тухель прокоментував переможну гру. Його слова наводить офіційний сайт мюнхенського клубу.

"Саме з таким результатом і хотілося розпочати рік. Ми дуже добре потренувалися протягом тижня у плані духу та драйву. Однак під час матчів нам, як і раніше, не завжди вистачає бажання, радості та натхнення. Але загалом, сьогодні було приємно спостерігати за грою.

У деяких моментах нам знадобилося трохи везіння, коли Ману (Ноєр) зробив пару класних сейвів, не дозволивши супернику зрівняти рахунок. У результаті ми здобули комфортну перемогу, справа зроблена", — заявив німецький фахівець.