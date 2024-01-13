Завершився сьомий поєдинок 17 туру чемпіонату Німеччини.
Дармштадт - Боруссія (Дортмунд), Getty Images
13 січня 2024, 21:36
У рамках сімнадцятого туру німецької Бундесліги Дармштадт приймав дортмундську Боруссію на Мерк-Штадіон ам Бьолленфалльтор.
У першому таймі єдиним голом відзначився Брандт. Збільшити перевагу гостей у другій половині зустрічі вдалося Ройсу, якому асистував Санчо. Вже у компенсований час Мукоко довів рахунок матчу до розгромного.
Дармштадт — Боруссія (Дортмунд) 0:3
Голи: Брандт, 24, Ройс, 77, Мукоко, 90+2
Попередження: Магліца, 52 — Байно-Гіттенс, 3, Матсен, 31, Рейна, 90
Дармштадт: Шуен — Кларер, Рідель, Магліца — Франьїч, Голланд, Карич — Бадер (Вільгельмссон, 46), Кемпе (А. Мюллер, 87), Скарке (Циммерманн, 87) — Пфайффер (Торсьєлло, 87)
Боруссія (Дортмунд): Кобель — Меньє, Джан, Шлоттербек (Зюле, 88), Матсен — Брандт (Ройс, 55), Озджан, Забітцер — Мален (Рейна, 88), Фюллькруг (Мукоко, 81), Байно-Гіттенс (Санчо, 55)