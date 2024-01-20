Німеччина

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру німецької Бундесліги, у якому зіграють РБ Лейпциг та леверкузенський Баєр.

РБ Лейпциг та леверкузенський Баєр зіграють поміж собою в рамках вісімнадцятого туру німецької Бундесліги.

Марко Розе, після поразки від франкфуртського Айнтрахта (0:1), залучив до стартового складу Люкеба в центрі оборони, тоді як Зайвальд гратиме в опорній зоні,а Ольмо складе пару під нападниками із Сімонсом.

Хабі Алонсо, на тлі перемоги над Аугсбургом (1:0), використав із перших хвилин Та в трійці центральних захисників, тоді як Вірц повернеться до пари під нападником.

РБ Лейпциг: Бласвіх — Сімакан, Клостерманн, Люкеба, Раум — Зайвальд, Шлагер — Ольмо, Сімонс — Опенда, Шешко.

Запасні: Гулаши, Ленц, Бітшиабу, Генріхс, Ельмас, Баумартнер, Кампль, Поульсен, Едуардо.



Баєр: Градецькі — Станішич, Та, Інкап’є — Фрімпонг, Джака, Паласіос, Грімальдо — Гофманн, Вірц — Шик.