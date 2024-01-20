РБ Лейпциг та леверкузенський Баєр зіграють поміж собою в рамках вісімнадцятого туру німецької Бундесліги.

Марко Розе, після поразки від франкфуртського Айнтрахта (0:1), залучив до стартового складу Люкеба в центрі оборони, тоді як Зайвальд гратиме в опорній зоні,а Ольмо складе пару під нападниками із Сімонсом.

Хабі Алонсо, на тлі перемоги над Аугсбургом (1:0), використав із перших хвилин Та в трійці центральних захисників, тоді як Вірц повернеться до пари під нападником.

РБ Лейпциг: БласвіхСімакан, Клостерманн, Люкеба, РаумЗайвальд, ШлагерОльмо, Сімонс Опенда, Шешко.

Запасні: Гулаши, Ленц, Бітшиабу, Генріхс, Ельмас, Баумартнер, Кампль, Поульсен, Едуардо.

Баєр: Градецькі — Станішич, Та, Інкап’є — Фрімпонг, Джака, Паласіос, Грімальдо — Гофманн, Вірц — Шик.

Запасні: Коварж, Фосу-Менса, Андріх, Амірі, Мбамба, Пуерта, Телла, Гложек, Ізекор.

Гра РБ Лейпциг — Баєр почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.