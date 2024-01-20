Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру німецької Бундесліги, у якому зіграють РБ Лейпциг та леверкузенський Баєр.
Флоріан Вірц, Getty Images
20 січня 2024, 19:02
РБ Лейпциг та леверкузенський Баєр зіграють поміж собою в рамках вісімнадцятого туру німецької Бундесліги.
Марко Розе, після поразки від франкфуртського Айнтрахта (0:1), залучив до стартового складу Люкеба в центрі оборони, тоді як Зайвальд гратиме в опорній зоні,а Ольмо складе пару під нападниками із Сімонсом.
Хабі Алонсо, на тлі перемоги над Аугсбургом (1:0), використав із перших хвилин Та в трійці центральних захисників, тоді як Вірц повернеться до пари під нападником.
РБ Лейпциг: Бласвіх — Сімакан, Клостерманн, Люкеба, Раум — Зайвальд, Шлагер — Ольмо, Сімонс — Опенда, Шешко.
Запасні: Гулаши, Ленц, Бітшиабу, Генріхс, Ельмас, Баумартнер, Кампль, Поульсен, Едуардо.
Запасні: Коварж, Фосу-Менса, Андріх, Амірі, Мбамба, Пуерта, Телла, Гложек, Ізекор.
Баєр: Градецькі — Станішич, Та, Інкап’є — Фрімпонг, Джака, Паласіос, Грімальдо — Гофманн, Вірц — Шик.
Гра РБ Лейпциг — Баєр почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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