Угорець повернеться до свого клубу після завершення поточного сезону.
Аттіла Салаї, фото Фрайбург
22 січня 2024, 15:45
Центральний захисник Аттіла Салаї на правах оренди приєднався до Фрайбурга, повідомляє офіційний сайт клубу Бундесліги.
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Гоффенгайм 26-річний угорець залишив лише тимчасово. За Фрайбург він виступатиме до кінця поточного сезону.
У цьому сезоні гравець встиг взяти участь у 5 матчах Гоффенгайма у всіх турнірах.
Нагадаємо, нещодавно основний клуб угорця оголосив про оренду гравця Бенфіки. Вони також відпустили до берлінського Уніона іншого свого захисника.