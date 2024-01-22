Німеччина

Угорець повернеться до свого клубу після завершення поточного сезону.

Центральний захисник Аттіла Салаї на правах оренди приєднався до Фрайбурга, повідомляє офіційний сайт клубу Бундесліги.

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Гоффенгайм 26-річний угорець залишив лише тимчасово. За Фрайбург він виступатиме до кінця поточного сезону.

У цьому сезоні гравець встиг взяти участь у 5 матчах Гоффенгайма у всіх турнірах.

Нагадаємо, нещодавно основний клуб угорця оголосив про оренду гравця Бенфіки. Вони також відпустили до берлінського Уніона іншого свого захисника.