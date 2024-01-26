Німеччина

Наставник берлінського клубу пропустить три найближчі матчі своєї команди.

Головний тренер берлінського Уніону Ненад Б'єлиця отримав покарання за свій вчинок у матчі німецької Бундесліги проти мюнхенської Баварії (0:1). Про це повідомляє The Athletic.

Нагадаємо, під час перенесеної гри 13 туру чемпіонату Німеччини 52-річний хорват відкинув м'яч, після чого двічі дав ляпас Лерою Сане, за що був покараний червоною карткою.

За інформацією джерела, хорватського фахівця було покарано триматчевою дискваліфікацією.

Таким чином Ненад пропустить матчі проти Дармштадта, Лейпцига та Майнца.

Зазначимо, що зустріч із Баварією була лише сьомим матчем для Б'єлиці на посаді наставника Уніона. Під його керівництвом команда виграла два матчі.

Після 17 ігор Уніон набрав 14 очок і посідає 15 місце у турнірній таблиці Бундесліги.