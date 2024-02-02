Німеччина

Український вінгер цікавив "червоних", проте у підсумку вони обрали Браяна Сарагосу.

Крайній атакуючий півзахисник збірної України та лондонського Челсі Михайло Мудрик у зимове трансферне вікно міг вирушити до німецької Бундесліги.

Як повідомляє видання The Athletic, після серйозної травми Кінгслі Комана мюнхенська Баварія вирушила на пошуки нового вінгера та зацікавилася 23-річний українцем, який потрапив до шорт-листа команди Томаса Тухеля.

Зазначається, що Баварія розглядала доступні варіанти на ринку з орендою та у підсумку зупинилася на гравцеві Гранади Браяні Сарагосі, оскільки ця угода була найпростішим рішенням для "червоних".

У поточному сезоні Михайло Мудрик провів за Челсі 24 матчі (1076 хвилин), в яких він забив 4 голи та віддав 2 асисти.