Німеччина

Завершилися ще три поєдинки 20 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках двадцятого туру німецької Бундесліги-2023/24 відбулися ще три матчі: Бохум приймав Аугсбург, Майнц — Вердер, а Штутгарт гостював у Фрайбурга.

Гол Деміровича з пенальті у компенсований час врятував для Аугсбурга нічию у дуелі з Бохумом.

Бохум — Аугсбург 1:1

Голи: Брошинські, 33 — Демірович, 90+1 (пен.)

Бохум: Ріманн — Ерманн, Машович, Ордець, Бернарду — Лосілья, Остергаге — Беро (Гофманн, 90+3), Штегер (Шлоттербек, 68), Антві-Аджей (Квартенг, 68) — Брошинські (Віттек, 79)

Аугсбург: Дамен — Мбабу, Гоувелееув, Удуохай, Ягу — Єнсен (Міхель, 68), Якич (Маєр, 81), Реджбечай (Енгельс, 68) — Варгас (Педерсен, 81) — Демірович, Тіц (Б'єль, 60)

Попередження: Брошинські, Ерманн, Остергаге — Якич

Вердер мінімально здолав Майнц у виїзному поєдинку завдяки швидкому результативному удару Дукша.

Майнц — Вердер 0:1

Гол: Дукш, 2

Майнц: Центнер — Відмер, ван ден Берг, Касі, Мвене (Фернандеш, 84) — Баррейру, Амірі (Кор, 85), Краусс (Ріхтер, 73) — Онісіво, Нганкам (Мамутович, 84), Буркгардт (Ажорк, 63)

Вердер: Цеттерер — Штарк, Фрідль, Юнг — Агу (Малатіні, 90+3), Лінен, Деман — Шмід (Біттенкурт, 69), Стаге (Гросс, 86) — Дукш (Вольтемаде, 69), Нжинма (Борре, 69)

Попередження: Краусс, Амірі, Ріхтер, Касі — Штарк, Стаге, Біттенкурт

Гол і два асисти Ундава забезпечили Штутгарту перемогу над Фрайбургом, який більшу частину поєдинку відіграв у меншості.

Фрайбург — Штутгарт 1:3

Голи: Кюблер, 45+11 — Ундав, 3, Фюріх, 7, Міттельштедт, 74

Фрайбург: Атуболу — Кюблер, Гінтер (Вайсгаупт, 84), Гульде, Макенго (Гюнтер, 73) — Еггештайн, Гьофлер (Грегорич, 73) — Саллаї, Рьоль, Гріфо (Муслія, 83) — Гьолер (Філіпп, 83)

Штутгарт: Нюбель — Стергіу, Руо, Антон, Міттельштедт (Штенцель, 82) — Каразор, Штіллер — Вагноман, Мійо (Дауд, 76), Фюріх (Левелінг, 76) — Ундав

Попередження: Гінтер, Еггештайн, Кюблер, Філіпп — Міттельштедт, Штіллер

Вилучення: Рьоль, 18