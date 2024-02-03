Завершилися ще три поєдинки 20 туру чемпіонату Німеччини.
Фрайбург - Штутгарт, Getty Images
03 лютого 2024, 18:41
У рамках двадцятого туру німецької Бундесліги-2023/24 відбулися ще три матчі: Бохум приймав Аугсбург, Майнц — Вердер, а Штутгарт гостював у Фрайбурга.
Гол Деміровича з пенальті у компенсований час врятував для Аугсбурга нічию у дуелі з Бохумом.
Бохум — Аугсбург 1:1
Голи: Брошинські, 33 — Демірович, 90+1 (пен.)
Бохум: Ріманн — Ерманн, Машович, Ордець, Бернарду — Лосілья, Остергаге — Беро (Гофманн, 90+3), Штегер (Шлоттербек, 68), Антві-Аджей (Квартенг, 68) — Брошинські (Віттек, 79)
Аугсбург: Дамен — Мбабу, Гоувелееув, Удуохай, Ягу — Єнсен (Міхель, 68), Якич (Маєр, 81), Реджбечай (Енгельс, 68) — Варгас (Педерсен, 81) — Демірович, Тіц (Б'єль, 60)
Попередження: Брошинські, Ерманн, Остергаге — Якич
Вердер мінімально здолав Майнц у виїзному поєдинку завдяки швидкому результативному удару Дукша.
Майнц — Вердер 0:1
Гол: Дукш, 2
Майнц: Центнер — Відмер, ван ден Берг, Касі, Мвене (Фернандеш, 84) — Баррейру, Амірі (Кор, 85), Краусс (Ріхтер, 73) — Онісіво, Нганкам (Мамутович, 84), Буркгардт (Ажорк, 63)
Вердер: Цеттерер — Штарк, Фрідль, Юнг — Агу (Малатіні, 90+3), Лінен, Деман — Шмід (Біттенкурт, 69), Стаге (Гросс, 86) — Дукш (Вольтемаде, 69), Нжинма (Борре, 69)
Попередження: Краусс, Амірі, Ріхтер, Касі — Штарк, Стаге, Біттенкурт
Гол і два асисти Ундава забезпечили Штутгарту перемогу над Фрайбургом, який більшу частину поєдинку відіграв у меншості.
Фрайбург — Штутгарт 1:3
Голи: Кюблер, 45+11 — Ундав, 3, Фюріх, 7, Міттельштедт, 74
Фрайбург: Атуболу — Кюблер, Гінтер (Вайсгаупт, 84), Гульде, Макенго (Гюнтер, 73) — Еггештайн, Гьофлер (Грегорич, 73) — Саллаї, Рьоль, Гріфо (Муслія, 83) — Гьолер (Філіпп, 83)
Штутгарт: Нюбель — Стергіу, Руо, Антон, Міттельштедт (Штенцель, 82) — Каразор, Штіллер — Вагноман, Мійо (Дауд, 76), Фюріх (Левелінг, 76) — Ундав
Попередження: Гінтер, Еггештайн, Кюблер, Філіпп — Міттельштедт, Штіллер
Вилучення: Рьоль, 18