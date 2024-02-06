Німеччина

Завершився матч німецького кубку.

Баєр виграв у Штутгарта і вийшов до півфіналу Кубку Німеччини. У другому таймі команді Хабі Алонсо вдалося забити тричі.

Флоріан Вірц зробив два асисти. Вирішальний гол у доданий час другого тайму забив Джонатан Та.

Баєр — Штутгарт 3:2

Голи: Андріх, 50, Адлі, 66, Та, 90 — Антон, 11, Фюріх, 58

Баєр: Коварж — Тапсоба, Та, Інкап'є — Фрімпонг (Станішич, 90), Джака, Андріх, Грімальдо — Гофманн (Адлі, 64), Шик (Іглесіас, 64), Вірц (Гложек, 90)

Штутгарт: Нюбель — Руо, Антон, Іто — Вагноман, Каразор, Стіллер, Міттельштадт (Стергіу, 70) — Мійо (Левелінг, 62), Фюріх (Дауд, 79) — Ундав

Попередження: Андріх, Фрімпонг — Міттельштадт