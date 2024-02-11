Голкіпер мюнхенського клубу прокоментував поразку від Баєра.
Мануель Ноєр, Getty Images
11 лютого 2024, 11:24
Мюнхенська Баварія напередодні в гостьовому матчі двадцять першого туру німецької Бундесліги поступилась леверкузенському Баєру.
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Після завершення гри воротар "Рекордмайстера" Мануель Ноєр прокоментував невдачу команди.
"Це був один із наших найгірших виступів в один із найважливіших днів у сезоні.
Ми хотіли агресивно грати попереду та зберігати цілісність у захисті, але не очікували, що в Баєр запропонує такий варіант.
Кожна людина в клубі зараз має подивитись на себе та подумати про свою ефективність", — заявив німецький виконавець.
У наступному турі мюнхенська Баварія зіграє в гостях у Бохума.