Німеччина

Голкіпер мюнхенського клубу прокоментував поразку від Баєра.

Мюнхенська Баварія напередодні в гостьовому матчі двадцять першого туру німецької Бундесліги поступилась леверкузенському Баєру.

Баєр — Баварія 3:0 Відео голів та огляд матчу Бундесліги

Після завершення гри воротар "Рекордмайстера" Мануель Ноєр прокоментував невдачу команди.

"Це був один із наших найгірших виступів в один із найважливіших днів у сезоні.

Ми хотіли агресивно грати попереду та зберігати цілісність у захисті, але не очікували, що в Баєр запропонує такий варіант.

Кожна людина в клубі зараз має подивитись на себе та подумати про свою ефективність", — заявив німецький виконавець.

У наступному турі мюнхенська Баварія зіграє в гостях у Бохума.