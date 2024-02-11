Німеччина

Відбувся черговий матч 21 туру німецького чемпіонату.

У матчі 21 туру німецької Бундесліги Кельн у гостях упустив перемогу над Гоффенгаймом. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Рахунок у матчі було відкрито за 11 хвилин до кінця основного часу, коли результативним ударом у складі "козлів" відзначився Макс Фінграф. Проте на четвертій компенсованій хвилині рятівний гол для господарів забив Андрій Крамарич.

Після 21 туру у Гоффенгайма 27 очок і восьме місце у Бундеслізі, а у Кельна – 16 балів та 16 рядок. Для "козлів" це вже сьома гра без перемог, а для Гоффенгайма перша перемога в останніх семи матчах.

Гоффенгайм — Кельн 1:1

Гол: Крамарич, 90+4 — Фінграф, 79.

Гоффенгайм: Бауманн — Нсокі, Грілліч, Кабак — Сков (Юрасек, 83), Тохумку (Штах, 69), Премель, Кадержабек (Акпогума, 68) — Баєр, Бебу (Конте, 83), Веггорст (Крамарич, 67).

Кельн: Швебе — Фінграф (Гайнц, 89), Шабо, Кіліан, Шмітц — Гусейнбашич, Мартель — Любічіч, Кайнц (Майна, 58), Аліду (Тіггес, 74) — Тільманн (Адамян, 90).

Попередження: Бебу, Штах, Грілліч — Шмітц, Майна, Шабо, Фінграф.