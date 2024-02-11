Відбувся черговий матч 21 туру німецького чемпіонату.
Гоффенгайм - Кельн, Getty Images
11 лютого 2024, 20:30
У матчі 21 туру німецької Бундесліги Кельн у гостях упустив перемогу над Гоффенгаймом. Матч закінчився із рахунком 1:1.
Рахунок у матчі було відкрито за 11 хвилин до кінця основного часу, коли результативним ударом у складі "козлів" відзначився Макс Фінграф. Проте на четвертій компенсованій хвилині рятівний гол для господарів забив Андрій Крамарич.
Після 21 туру у Гоффенгайма 27 очок і восьме місце у Бундеслізі, а у Кельна – 16 балів та 16 рядок. Для "козлів" це вже сьома гра без перемог, а для Гоффенгайма перша перемога в останніх семи матчах.
Гоффенгайм — Кельн 1:1
Гол: Крамарич, 90+4 — Фінграф, 79.
Гоффенгайм: Бауманн — Нсокі, Грілліч, Кабак — Сков (Юрасек, 83), Тохумку (Штах, 69), Премель, Кадержабек (Акпогума, 68) — Баєр, Бебу (Конте, 83), Веггорст (Крамарич, 67).
Кельн: Швебе — Фінграф (Гайнц, 89), Шабо, Кіліан, Шмітц — Гусейнбашич, Мартель — Любічіч, Кайнц (Майна, 58), Аліду (Тіггес, 74) — Тільманн (Адамян, 90).
Попередження: Бебу, Штах, Грілліч — Шмітц, Майна, Шабо, Фінграф.