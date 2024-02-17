Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Нападник збірної Боснії та Герцеговини Едін Джеко висловився щодо матчу проти України у кваліфікації до Євро-2024.

Півфінальний матч плей-оф Ліги націй (Шлях В), який є відбором Євро-2024, Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня 2024 року в місті Зениця на стадіоні Біліно Поле (початок — о 21:45 за київським часом). Тим часом ветеран збірної Боснії Едін Джеко дав оцінку гравцям української команди.

"Добре, що більшість наших гравців перебуває в конкурентній формі. Вони виконують помітні ролі у своїх клубах. Це одна з передумов хорошого результату. І тренеру буде легше підготувати команду, коли в нього є виконавці, які перебувають у змагальному ритмі. Щодо шансів на кваліфікацію на Євро, то вони є, незалежно від імені суперника.

Зрозуміло, що Україна — сильний суперник. Ми мали можливість помірятися з нею силами і знаємо, чого чекати. Проте ми граємо вдома, перед своїми уболівальниками, і у нас є шанси пройти далі.

Думаю, що гра має бойовою, із великою кількістю переміщень, зіткнень та тактичних перебудов. Я впевнений, що ми обов’язково зробимо все можливе, щоб потрапити на Євро, щоб порадувати вболівальників, а також себе, тому що ми прагнемо виступати на великих змаганнях.

У них є кілька чудових індивідуальностей, чия форма фантастична. Більшість із них грає в сильних європейських клубах, і команда дуже згуртована. Найкраща лінія — півзахист, де грають найдосвідченіші виконавці. Тому саме у середині ми будемо вести з ними найгострішу боротьбу.

Це досвідчена команда із гравцями, які знають, як виходити з-під тиску, і цей досвід також є перевагою збірної України", — цитує Джеко Футбольний союз БіГ.

26 березня відбудеться фінал, у якому переможець пари Боснія і Герцеговина – Україна прийме команду іншого півфіналу між збірними Ізраїлю та Ісландії.

Якщо Україна зможе подолати плей-оф, то у груповому етапі Євро-2024 зіграє проти Румунії, Словаччини та Бельгії.