Німеччина

Завершився передостанній, восьмий поєдинок 22 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках двадцять другого туру німецької Бундесліги-2023/24 Фрайбург приймав франкфуртський Айнтрахт на Європа-Парк Штадіон.

Перший тайм матчу виявився досить результативним — команди двічі обмінялися голами. За господарів поля відзначилися Доан і Гріфо, а за гостей Мармуш і Кнауфф.

У другій половині зустрічі Кнауфф оформив дубль і знову вивів Айнтрахт вперед, але цього було замало. На останній хвилині основного часу Грегорич вирвав нічию для Фрайбурга.

Фрайбург — Айнтрахт 3:3

Голи: Доан, 30, Гріфо, 45+5, Грегорич, 90 - Мармуш, 27, Кнауфф, 35, 72

Фрайбург: Атуболу — Кюблер, Кайтель (Сільділья, 77), Гульде — Доан, Еггештайн, Гьофлер, Макенго (Вайсгаупт, 78) — Шаллаї (Філіпп, 88), Гріфо (Муслія, 83) — Гьолер (Грегорич, 77)

Айнтрахт: Трапп — Тута, Хасебе, Пачо — Бута, Скірі, Гьотце (Роде, 87), Макс (Нкунку, 90+4) — Шаїбі (Екітіке, 90+4) — Мармуш (Діна-Ебімбе, 86), Калайджич (Кнауфф, 11)