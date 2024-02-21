Німеччина

Керівництво німецького клубу змінить тренера наступного міжсезоння.

Головний тренер Баварії Томас Тухель продовжить очолювати мюнхенську команду до кінця цього сезону, після чого покине клуб. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг у своєму твіттері.

За інформацією джерела, таке рішення було ухвалено після відвертого та довгого діалогу між керівництвом клубу та німецьким фахівцем.

Нагадаємо, Тухель очолив Баварію у березні 2023 року, після чого завоював чемпіонський титул у Бундеслізі.

Однак у поточній кампанії Баварія не виглядає чемпіонською командою. Команда Тухеля поступилася в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Лаціо (0:1), а також має вісім очок відставання від Баєра в Бундеслізі.

Свій наступний матч Баварія проведе проти Лейпцига. Гра відбудеться 24 лютого, о 19:30 за київським часом.