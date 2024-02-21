Керівництво німецького клубу змінить тренера наступного міжсезоння.
Томас Тухель, Getty Images
21 лютого 2024, 11:48
Головний тренер Баварії Томас Тухель продовжить очолювати мюнхенську команду до кінця цього сезону, після чого покине клуб. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг у своєму твіттері.
За інформацією джерела, таке рішення було ухвалено після відвертого та довгого діалогу між керівництвом клубу та німецьким фахівцем.
Нагадаємо, Тухель очолив Баварію у березні 2023 року, після чого завоював чемпіонський титул у Бундеслізі.
Однак у поточній кампанії Баварія не виглядає чемпіонською командою. Команда Тухеля поступилася в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Лаціо (0:1), а також має вісім очок відставання від Баєра в Бундеслізі.
Свій наступний матч Баварія проведе проти Лейпцига. Гра відбудеться 24 лютого, о 19:30 за київським часом.