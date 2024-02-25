Німеччина

Відбувся черговий матч 23 туру німецького чемпіонату.

У матчі 23 туру німецької Бундесліги Аугсбург на своєму полі здобув мінімальну перемогу над Фрайбургом з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму, коли у складі гостей відзначився Вінченцо Гріфо, який реалізував пенальті.

Однак у другому таймі Аугсбург додав і в середині другого тайму цифри на табло зрівняв Фелікс Удуохай. А за дев'ять хвилин Арне Енгелс вивів господарів поля вперед.

Після 23 турів Фрайбург набрав 29 очок і посідає дев'яте місце у турнірній таблиці Бундесліги, а у Аугсбурга 26 балів та 11 позиція.

Аугсбург — Фрайбург 2:1

Голи: Удуохай, 73, Енгелс, 81 - Гріфо, 19.

Аугсбург: Дамен — Мбабу, Бауер, Удуохай, Бордуши — Єнсен (Енгелс, 56), Якіч, Реджбечай (Маєр, 56) — Варгас (Дорш, 84) — Демірович, Тіц (Бельйо, 79).

Фрайбург: Атуболу — Кюблер (Гінтер, 37), Хьофлер, Гульде, Гюнтер (Макенго, 66) — Доан, Еггештайн, Рохль (Сільділлія, 77), Гріфо (Вайсгаупт, 77) — Хелер, Грегорич (Шаллаї, 66).

Попередження: Варгас, Бауер, Бордуши — Хьофлер.