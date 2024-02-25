Відбувся черговий матч 23 туру німецького чемпіонату.
Аугсбург - Фрайбург, Getty Images
25 лютого 2024, 22:35
У матчі 23 туру німецької Бундесліги Аугсбург на своєму полі здобув мінімальну перемогу над Фрайбургом з рахунком 2:1.
Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму, коли у складі гостей відзначився Вінченцо Гріфо, який реалізував пенальті.
Однак у другому таймі Аугсбург додав і в середині другого тайму цифри на табло зрівняв Фелікс Удуохай. А за дев'ять хвилин Арне Енгелс вивів господарів поля вперед.
Після 23 турів Фрайбург набрав 29 очок і посідає дев'яте місце у турнірній таблиці Бундесліги, а у Аугсбурга 26 балів та 11 позиція.
Аугсбург — Фрайбург 2:1
Голи: Удуохай, 73, Енгелс, 81 - Гріфо, 19.
Аугсбург: Дамен — Мбабу, Бауер, Удуохай, Бордуши — Єнсен (Енгелс, 56), Якіч, Реджбечай (Маєр, 56) — Варгас (Дорш, 84) — Демірович, Тіц (Бельйо, 79).
Фрайбург: Атуболу — Кюблер (Гінтер, 37), Хьофлер, Гульде, Гюнтер (Макенго, 66) — Доан, Еггештайн, Рохль (Сільділлія, 77), Гріфо (Вайсгаупт, 77) — Хелер, Грегорич (Шаллаї, 66).
Попередження: Варгас, Бауер, Бордуши — Хьофлер.