Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 22 лютого 2024 року, 19:45.

Фрайбург у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи на своєму полі обіграв Ланс (3:2).

Перемогу німецькій команді, яка була забезпечена у додатковий час, принесли забиті м'ячі у виконанні Роланда Шаллаї та Міхаеля Грегорича. У складі французів авторами голів стали Давід Коста та Елі Вахі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фрайбург — Ланс в 1/16 фіналу Ліги Європи-2023/24:

Фрайбург – Ланс 3:2 (перший матч 0:0)

Голи: Шаллаї, 68, 90+2, Грегорич, 99 – Коста, 28, Елі Вахі, 45+2.

Фрайбург: Атуболу, Кюблер, Гульде (Гінтер, 86), Сільдійя (Вайсхаупт, 46), Макенго (Грегорич, 46), Доан, Рель (Гріфо, 86), Гефлер, Еггештайн, Шаллаї, Гелер.

Ланс: Самба, Франковський (Агіляр, 73), Граді, Медіна, Хусанов, Чавес (Айдара, 80), Абдул-Самед, Коста (Фюльжені, 81), Ель-Енауї, Сотока, Елі Вахі (Гілавогі, 74).

Попередження: Гефлер, Кюблер — Франковський, Сотока, Фюльжені, Медіна, Абдул-Самед.