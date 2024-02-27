Німеччина

У клубі буде екіпірування від іншого бренду.

Puma стане технічним спонсором Лейпцига з наступного сезону - повідомляє офіційний сайт клубу.

Наразі невідомий термін контракту із екіпірувальником. У рамках співпраці буде забезпечено широкий спектр прав на спонсорство, мерчендайзинг, рекламу на Ред Булл Арені в дні матчів, а також цифрову активацію.

Зараз клуб має комплекти форми від Nike, з яким партнерство триває ще з часів, коли він виступав у другій Бундеслізі.

В даний момент Лейпциг йде на п'ятому місці в чемпіонаті Німеччини.