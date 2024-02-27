Puma стане технічним спонсором Лейпцига з наступного сезону - повідомляє офіційний сайт клубу

Наразі невідомий термін контракту із екіпірувальником. У рамках співпраці буде забезпечено широкий спектр прав на спонсорство, мерчендайзинг, рекламу на Ред Булл Арені в дні матчів, а також цифрову активацію. 

Зараз клуб має комплекти форми від Nike, з яким партнерство триває ще з часів, коли він виступав у другій Бундеслізі. 

В даний момент Лейпциг йде на п'ятому місці в чемпіонаті Німеччини. 