Німеччина

Керманич мюнхенців прокоментував нічию проти Фрайбурга.

У рамках двадцять четвертого туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія вчергове в цьому сезоні не змогла здобути перемогу в чемпіонаті, зігравши внічию проти Фрайбурга.

Фрайбург — Баварія 2:2 Відео голів та огляд матчу Бундесліги

Після завершення гри головний тренер "Рекордмайстера" Томас Тухель прокоментував виступ власної команди.

"У першому таймі частково відбулось харакірі у нашому виконанні. Ми погано зіграли перші півгодини, повністю без структури, занадто недисципліновані й справедливо відставали за рахунком.

Ми взагалі грали не на своїх позиціях, утрачали м'яч, коли йшли вперед, і запрошували наших суперників до контратак. Потім ми показали хорошу реакцію, провели хороший другий тайм із великою кількістю моментів та, зрештою, залишили себе винагороди за цю працю.

Безумовно, ми можемо краще захищатись, аніж у моментах, коли пропускали м’ячі. Окрім того, ми повністю домінували в другому таймі і створили багато гольових моментів", — заявив німецький фахівець.

У наступному турі мюнхенська Баварія прийматиме Майнц.