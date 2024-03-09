Німеччина

Завершилися ще три поєдинки 25 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках двадцять п'ятого туру німецької Бундесліги-2023/24 відбулися ще три матчі: Аугсбург приймав Гайденгайм, Боруссія (Менхенгладбах) — Кельн, а Дармштадт гостював у РБ Лейпциг.

Аугсбург втримав здобуту у першому таймі мінімальну перевагу над Гайденгаймом.

Аугсбург — Гайденгайм 1:0

Гол: Гоувелееув, 22

Аугсбург: Дамен — Мбабу, Гоувелееув, Удуохай, Бордуши — Єнсен (Бауер, 89), Якіч, Маєр (Реджбечай, 60) - Варгас (Енгелс, 73) - Тіц (Бельйо, 89), Демірович

Гайденгайм: Мюллер — Траоре (Буш, 69), Майнка, Гімбер, Ференбах (Шиммер, 78) — Шопнер - Дінкчі, Доведан (Сесса, 69), Бесте (Пік, 78) — Пірінгер (Тойеркауф, 45+1), Кляйндінст

Попередження: Мбабу — Гімбер, Пік, Тойеркауф

Боруссія М і Кельн не зуміли виявити сильнішого у результативному поєдинку.

Боруссія (Менхенгладбах) — Кельн 3:3

Голи: Хонорат, 32, Хак, 71, 73 - Аліду, 7, 64, Даунс, 79

Боруссія (Менхенгладбах): Ніколас — Скаллі, Елведі, Вебер (Ітакура, 72), Нец (Лайнер, 62) — Коне (Хак, 70), Вайгль, Нойгаус — Хонорат, Сібачо, Нгуму (Райтц, 70)

Кельн: Швебе — Карстенсен, Гюберс, Шабо, Фінграф — Мартель, Гусейнбашич — Аліду (Даунс, 75), Кайнц (Зельке, 75), Майна (Пагарада, 65) — Адамян (Тіггес, 87)

Попередження: Сібачо, Нойгаус, Вайгль — Фінграф, Шабо, Гюберс, Мартель

РБ Лейпциг спокійно впорався з Дармштадтом вдома.

РБ Лейпциг — Дармштадт 2:0

Голи: Ішервуд (автогол), 3, Баумгартнер, 50

РБ Лейпциг: Гулачі — Сімакан (Генріхс, 87), Орбан, Люкеба, Раум — Ельмас (Баумгартнер, 46), Кампль (Зайвальд, 77), Шлагер, Сімонс — Опенда (Ольмо, 69), Поульсен (Шешко, 77)

Дармштадт: Шуен — Скарке, Кларер, Ішервуд, Франьїч (Гжасула, 84) — Юстван, Кемпе, Мюллер (Карич, 46), Холтманн (Хонсак, 67) — Торсьєлло (Польтер, 46), Вільхельмссон (Сейдел, 67)

Попередження: Мюллер, Кларер, Франьїч