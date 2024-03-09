Завершився шостий поєдинок 25 туру чемпіонату Німеччини.
Вердер - Боруссія (Дортмунд), Getty Images
09 березня 2024, 21:39
У рамках двадцять п'ятого туру німецької Бундесліги-2023/24 Вердер приймав дортмундську Боруссію на Везерштадіоні.
Ще у першому таймі гості встигли відзначитися двічі — голи на рахунку Малена та Санчо. У компенсований до нього час Забітцер отримав червону картку і залишив свою команду у меншості. Проте, бодай відновити паритет господарі поля так і не зуміли, відсвяткувавши взяття воріт свого опонента лише раз — відзначився Нжинма.
Вердер — Боруссія (Дортмунд) 1:2
Голи: Нжинма, 70 — Мален, 21, Санчо, 38
Вердер: Цеттерер — Малатіні (Велькович, 65), Штарк (Альверо, 83), Юнг — Вайзер, Лінен, Агу (Біттенкурт, 79) - Шмід (Вольтемаде, 84), Стаге (Ковнацкі, 65) — Дукш, Нжинма
Боруссія (Дортмунд): Кобель — Р'єрсон, Зюле, Шлоттербек, Матсен (Бенсебаїні, 84) — Забітцер, Джан — Санчо (Нмеча, 74), Брандт (Адеємі, 65), Мален (Гуммельс, 46) - Фюллькруг (Озджан, 65)
Попередження: Шмід — Шлоттербек, Адеємі
Вилучення: Забітцер, 45+1