Німеччина

Завершився шостий поєдинок 25 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках двадцять п'ятого туру німецької Бундесліги-2023/24 Вердер приймав дортмундську Боруссію на Везерштадіоні.

Ще у першому таймі гості встигли відзначитися двічі — голи на рахунку Малена та Санчо. У компенсований до нього час Забітцер отримав червону картку і залишив свою команду у меншості. Проте, бодай відновити паритет господарі поля так і не зуміли, відсвяткувавши взяття воріт свого опонента лише раз — відзначився Нжинма.

Вердер — Боруссія (Дортмунд) 1:2

Голи: Нжинма, 70 — Мален, 21, Санчо, 38

Вердер: Цеттерер — Малатіні (Велькович, 65), Штарк (Альверо, 83), Юнг — Вайзер, Лінен, Агу (Біттенкурт, 79) - Шмід (Вольтемаде, 84), Стаге (Ковнацкі, 65) — Дукш, Нжинма

Боруссія (Дортмунд): Кобель — Р'єрсон, Зюле, Шлоттербек, Матсен (Бенсебаїні, 84) — Забітцер, Джан — Санчо (Нмеча, 74), Брандт (Адеємі, 65), Мален (Гуммельс, 46) - Фюллькруг (Озджан, 65)

Попередження: Шмід — Шлоттербек, Адеємі

Вилучення: Забітцер, 45+1