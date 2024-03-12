Німеччина

Майбутнє Едіна Терзича перебуває під питанням.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн може очолити дортмундську Боруссію перед наступним сезоном. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, майбутнє нинішнього тренера "джмелів" Едіна Терзича перебуває під питанням і остаточного рішення поки що не прийнято.

Одним із кандидатів на його заміну називають Нагельсманна, який не проти змінити національну команду на клуб після Євро-2024.

Також наголошується, що генеральний директор "джмелів" Ханс-Йоахім Ватцке є великим шанувальником Юліана і вважає, що він чудово підходить команді.

Після 25 турів Боруссія Д набрала 47 очок і посідає четверте місце у німецькій Бундеслізі. Відставання від лідируючого Баєра складає 20 балів.