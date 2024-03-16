Німеччина

Кореєць розчарований роллю запасного в Баварії.

Центральний захисник мюнхенської Баварії та збірної Південної Кореї Кім Мін Дже прийняв новий виклик, опинившись в німецькому клубі, але його очікування дещо розійшлись з реальністю. Проте футболіст не втрачає надію та заявив, що боротиметься за місце в складі.

- Ніколи раніше не перебував на лаві запасних так часто. Але думаю, можу чогось навчитися.

Зараз багато роздумую. Я виходив на поле в багатьох матчах, але в Баварії так багато хороших футболістів, що може статися так, що не гратиму, – цитує Кіма Міна Чже Фабріціо Романо з посиланням на t-online.

Раніше повідомлялось, що Кім — найкращий азійський футболіст 2022 року.