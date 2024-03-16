Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український центрбек висловився про підготовку до майбутнього матчу відбору на чемпіонат Європи в Німеччині.

У рамках півфіналу плей-оф відбору на Євро-2024 національна збірна України зустрінеться з Боснією і Герцеговиною.

Центральний захисник "синьо-жовтих" Валерій Бондар розповів про процес підготовки та поділився думкою щодо майбутнього суперника.

"Сьогодні робота була спрямована більшою мірою на фізичні вправи. Було багато спринтерського швидкісного навантаження. Але все з м'ячем, із завершенням атак. Це завжди добре для футболістів, особливо коли ти маєш нагоду пробити по воротах. Ми відпрацьовуємо саме ці моменти на тренуванні, щоб у матчі забивати з різних позицій.

Ще нещодавно ми грали в чемпіонаті України в досить холодну погоду, а тепер перебралися в набагато тепліший клімат. Дуже приємно навіть просинатися, коли тебе зустрічає сонечко. Ти вже встаєш із посмішкою, зустрічаєш новий день у доброму гуморі. Приємно працювати в таких умовах, на хороших полях. Саме тому ми готуємося в Іспанії. Це дуже важливо для футболістів і тренерів. Тут ідеальні умови для відпрацювання необхідних вправ, які допоможуть нам показати все найкраще в наступних поєдинках.

А на нас очікує дуже складний поєдинок. Боснія і Герцеговина — хороша команда. Півфінал складається з одного матчу, в якому може статися все що завгодно. Байдуже, як вони виступили у своїй групі. Так, не дуже добре, але ця команда заслуговує на похвалу. Ми будемо готуватися з усією серйозністю, адже вихід на Євро — це наша велика мрія. Ми хочемо порадувати наших уболівальників", — сказав Валерій Бондар для УАФ.

Нагадаємо, матч Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня, о 21:45 за київським часом.