Захисник виграв боротьбу у Таремі та Мітоми.
Кім Мін Дже, Getty Images
01 листопада 2023, 09:33
Центральний захисник мюнхенської Баварії та збірної Південної Кореї Кім Мін Дже був визнаний найкращим азійським футболістом 2022 року, повідомляє офіційний сайт Азійської конфедерації футболу.
Кім став лише другим південно-корейцем, якому вдалося отримати цю нагороду після свого співвітчизника Сон Хин Міна, який перемагав у 2015, 2017 і 2019 роках. Нагадаємо, що цього разу вінгер Тоттенгема не потрапив до трійки фіналістів премії.
Нагороду найкращому футболісту року в Азії здобув саудівець Салем Аль-Давсарі з Аль-Хіляля, а найкращою футболісткою року визнали австралійку Саманту Керр із Челсі.