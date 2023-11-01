Німеччина

Захисник виграв боротьбу у Таремі та Мітоми.

Центральний захисник мюнхенської Баварії та збірної Південної Кореї Кім Мін Дже був визнаний найкращим азійським футболістом 2022 року, повідомляє офіційний сайт Азійської конфедерації футболу.

Кім став лише другим південно-корейцем, якому вдалося отримати цю нагороду після свого співвітчизника Сон Хин Міна, який перемагав у 2015, 2017 і 2019 роках. Нагадаємо, що цього разу вінгер Тоттенгема не потрапив до трійки фіналістів премії.

🇰🇷 Kim Min-jae picks up the AFC Asian International Player of the Year award for his successful Scudetto winning campaign in Italy and impressive showing for Korea Republic and Bayern Munich!#AFCAwards2022 pic.twitter.com/SgOe9mAedJ — AFC (@theafcdotcom) October 31, 2023

Нагороду найкращому футболісту року в Азії здобув саудівець Салем Аль-Давсарі з Аль-Хіляля, а найкращою футболісткою року визнали австралійку Саманту Керр із Челсі.