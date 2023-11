Центральний захисник мюнхенської Баварії та збірної Південної Кореї Кім Мін Дже був визнаний найкращим азійським футболістом 2022 року, повідомляє офіційний сайт Азійської конфедерації футболу.

Кім став лише другим південно-корейцем, якому вдалося отримати цю нагороду після свого співвітчизника Сон Хин Міна, який перемагав у 2015, 2017 і 2019 роках. Нагадаємо, що цього разу вінгер Тоттенгема не потрапив до трійки фіналістів премії.

🇰🇷 Kim Min-jae picks up the AFC Asian International Player of the Year award for his successful Scudetto winning campaign in Italy and impressive showing for Korea Republic and Bayern Munich!#AFCAwards2022 pic.twitter.com/SgOe9mAedJ