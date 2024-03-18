Німеччина

Німецький фахівець працював у структурі клубу з 1995 року.

Головний тренер Фрайбурга Крістіан Штрайх оголосив про свій відхід із клубу після завершення сезону.

"З важким серцем повідомляю про своє рішення. Цей клуб – моє життя. Вдячний за підтримку. Настав час для нових людей, можливостей та викликів. Мені дуже важливо було не пропустити правильний момент, щоб піти", — наводить слова Штрайха прес-служба клубу.

Штрайх працює у німецькому клубі з 1995 року. Він починав із молоді, після чого був асистентом, а останні 12 років керував основною командою.

На даний момент 58-річний фахівець провів з Фрайбургом 481 матч, у яких було 193 перемоги, 121 нічия та 167 поразок. Різниця м'ячів – 715:715.

Після 26 турів Фрайбург набрав 33 очки і посідає дев'яте місце у німецькій Бундеслізі.