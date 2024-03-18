Німеччина

Чудове досягнення у виконанні досвідченого наставника.

Крістіан Штрайх є третім тренером в історії Бундесліги за кількістю матчів - повідомляє ресурс Opta Franz.

На даний момент наставник провів на чолі Фрайбурга 383 матчі. Більше лише у Томаса Шаафа (480) і Отто Рехагеля (493 зустрічі).

Також тренер оголосив, що після завершення нинішнього сезону залишить німецьку команду і буде шукати нове місце роботи.

У Фрайбурзі Крістіан Штрайх вигравав другу Бундеслігу, в більшості матчів виступав у елітному дивізіоні, виходив у фінал Кубку Німеччини і 1/8 фіналу Ліги Європи.