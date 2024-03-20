Німеччина

38-річний Шустер раніше ніколи не працював тренером.

Кілька днів тому стало відомо, що Фрайбург залишиться без головного тренера Крістіана Штрайха після цього сезону.

Штрайх пропрацював у німецькому клубі 12 років і це була болісна новина не лише для керівництва, а й для вболівальників.

За інформацією Kicker, Фрайбург вже визначився з тим, хто замінить Штрайха – це буде колишній гравець клубу Юліан Шустер, який виступав за команду з 2008 до 2018 року.

38-річний фахівець раніше ніколи не працював тренером, але після завершення кар'єри він став координатором розвитку молодих талантів.

Після 26 турів Фрайбург набрав 33 очки і посідає дев'яте місце у турнірній таблиці Бундесліги.