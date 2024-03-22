Німеччина

На своєму новому місці Шустер змінить Крістіана Штрайха.

Колишній гравець Фрайбурга Юліан Шустер обійме посаду головного тренера клубу після закінчення нинішнього сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

38-річний німець більшу частину своєї кар'єри провів у Фрайбурзі, а влітку 2018 повісив бутси на цвях. Після цього він працював у клубі у якості координатору з розвитку талантів.

На своєму новому місці Шустер змінить Крістіана Штрайха, який працює із командою з грудня 2011 року.

Після 26 турів Фрайбург набрав 33 очки і посідає дев'яте місце у турнірній таблиці Бундесліги.