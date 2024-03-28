Німеччина

Хавбек Евертона коштуватиме понад 60 мільйонів фунтів стерлінгів (більше 70 млн євро).

Центральний півзахисник Евертона Амаду Онана може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно на піти на підвищення через інтерес з боку низки європейських грандів.

Як повідомляє The Telegraph, 22-річний бельгієць сенегальського походження зацікавив мюнхенську Баварію, яка знову шукатиме майбутнього літа підсилення центру півзахисту та готова поборотися за гравця "ірисок".

Зазначається, що потенційний продаж Онана керівництво Евертона оцінює в понад 60 мільйонів фунтів стерлінгів (більше 70 мільйонів євро).

Минулого літа Баварія домовилася про підписання Жоау Паліньї з Фулгема, проте не встигла завершити бюрократичні моменти до кінця дедлайну. Не виключено, що "червоні" повернуться до кандидатури 28-річного португальця, проте з того моменту він підписав нову угоду з "дачниками" та є старшим за Амаду Онана.

У поточному сезоні бельгійський хавбек провів за Евертон 29 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 3 голи, віддав 1 асист та заробив 4 попередження.

Раніше інтерес до Амаду Онана приписували лондонському Арсеналу, каталонській Барселоні, Манчестер Юнайтед, Ньюкаслу та іншим європейським клубам.