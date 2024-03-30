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30 березня 2024, 18:59
У 27-му турі чемпіонату Німеччині між собою зіграють Баварія і Боруссія Дортмунд.
Баварія — Боруссія Дортмунд: цікаві варіанти ставок
Ця зустріч є важливою для обох команд і історично, і в плані нинішньої ситуації. Зараз Мюнхен і Дортмунд є найбільшими та найбагатшими клубами Німеччини. І хоча Боруссії не завжди вдається вигравати, вона все одно є головним конкурентом Баварії у чемпіонаті.
Цікаво, чи вдасться цього разу змінити невдалі показники виїзних матчів на цьому стадіоні.
Відео онлайн-трансляція поєдинку:
Початок матчу — сьогодні о 19:30. Онлайн-трансляція доступна на Football.ua.