Німеччина

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У 27-му турі чемпіонату Німеччині між собою зіграють Баварія і Боруссія Дортмунд.

Баварія — Боруссія Дортмунд: цікаві варіанти ставок

Ця зустріч є важливою для обох команд і історично, і в плані нинішньої ситуації. Зараз Мюнхен і Дортмунд є найбільшими та найбагатшими клубами Німеччини. І хоча Боруссії не завжди вдається вигравати, вона все одно є головним конкурентом Баварії у чемпіонаті.

Цікаво, чи вдасться цього разу змінити невдалі показники виїзних матчів на цьому стадіоні.

Відео онлайн-трансляція поєдинку:

Початок матчу — сьогодні о 19:30. Онлайн-трансляція доступна на Football.ua.