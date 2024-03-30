Німеччина

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У 27-му турі чемпіонату Німеччині між собою зіграють Баварія і Боруссія Дортмунд.

За версією букмекерів, Баварія — фаворит зустрічі. На перемогу команди Томаса Тухеля дається коефіцієнт — 1,41. Успіх підопічних Едіна Терзича оцінюється в 6,55.

Якщо буде нічия, то ви примножите свою ставку у 5,96 разів.

Тож на що ставити?

Обидві команди мають непогану форму, тож можна очікувати від них великої кількості голів (ТБ 3,0). Коефіцієнт на так ставку складає 1,27.

Цілком можливо, що за таких умов ставка "обидві заб’ють" зайде дуже легко. Вона не така ризикована, показник — 1,38.

Підсумовуємо ставкою "Чи буде пенальті у матчі", коефіцієнт — 2,6.

Початок матчу — сьогодні о 19:30. Онлайн-трансляція доступна на Football.ua.