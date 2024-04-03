Німеччина

Команда Хабі Алонсо продовжує безпрограшну серію у всіх турнірах цього сезону.

У півфінальному матчі Кубку Німеччини Баєр на своєму полі розгромив Фортуну Дюссельдорф з рахунком 4:0.

Комфортна перевага для команди Хабі Алонсо була забезпечена за перші 35 хвилин першого тайму, коли у воротах гостей побувало три м'ячі.

Авторами голів стали Джеремі Фрімпонг, Амін Адлі та Флоріан Фірц, який потім у другому таймі оформив дубль.

У фіналі турніру Баєр зіграє проти Кайзерслаутерна, який у своєму півфіналі обіграв Саарбрюкен (2:0).

Баєр – Фортуна Дюссельдорф 4:0

Голи: Фрімпонг, 7, Адлі, 20, Вірц, 35, 60 (пен).

Баєр: Коварж, Тапсоба, Та, Станішич, Грімальдо (Інкап'є 71), Фрімпонг, Джака (Коссуну, 78), Андріх, Адлі (Телла, 65), Шик (Боніфас, 66), Вірц (Гофманн, 65).

Фортуна Дюссельдорф: Кастенмаєр, Ійоа (Ястшембський, 76), Циммерманн (Вермей, 85), Обердорф, Хоффманн (Кварші, 46), Зіберт, Йоуганнессон, Енгельхардт, Цоліс, Мустафа (Ньємець, 65), Клаус (Зоботтка, 46).

Попередження: Цоліс.