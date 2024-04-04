Німеччина

Наразі футболіст виступає за Гайденгайм на правах оренди.

Фрайбург на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Вердером Ереном Дінкчі.

Наразі 22-річний німець виступає на правах оренди за Гайденгайм, а контракт із Фрайбургом, деталі якого невідомі, почне діяти після завершення цього сезону.

"Люди, відповідальні за Фрайбург, звернулися до мене досить рано і з самого початку справили на мене гарне враження. Мені відразу стало зрозуміло, що я хочу піти цим шляхом. Зараз я в хорошій формі, і я хотів би взяти її з собою у Фрайбург. Я вже грав тут з Вердером, і атмосфера на стадіоні прекрасна. Я з нетерпінням чекаю на цю атмосферу", — сказав Дінкчі.

Нинішнього сезону Дінкчі провів 27 матчів, у яких забив дев'ять голів та віддав п'ять гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Маттіас Гінтер вибув до кінця сезону та пропустить Євро-2024.